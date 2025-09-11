Аграрии Озер ведут уборку кукурузы на силос

Хозяйства озерского агрохолдинга «ОСП агро» продолжают уборку кукурузы на силос. Площадь, выделенная под данную культуру в этом году, превышает 2,7 га, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Кукуруза — это не только царица полей, но и гарант высокой молочной продуктивности стада. Уборка кукурузы является приоритетной задачей — для обеспечения всего поголовья крупного рогатого скота нашего агрохолдинга кормами на зимний период и гарантированного бесперебойного производства молока», — отметили в «ОСП агро».

Сроки завершения уборки напрямую зависят от погодных условий. Нестабильная и влажная погода создает определенные трудности, так как после дождей технике затруднительно передвигаться по полю. Однако аграрии максимально эффективно используют благоприятные периоды солнечной погоды, чтобы не терять драгоценное время. Сельхозпредприятия агрохолдинга уже смогли заготовить свыше 15 тысяч тонн зеленой массы. После окончания страды эта цифра, по прогнозам, увеличится примерно в семь раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.