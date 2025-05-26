Аграрии Клина приступили к посадке картофеля

Первой на поля вышла сельхозтехника агрохолдинга «Раздолье», чьи участки располагаются на северо-западе округа. Здесь более сухая и песчаная почва, она быстрее прогрелась до 12 градусов — оптимальной температуры для посадки ранних сортов картофеля.

«Общая площадь посадки картофеля в нашем хозяйстве составляет почти 200 гектаров, несмотря на капризы зимы и снег в первых числах мая, мы наверстали упущенное и на данный момент у нас в хозяйстве засеяно уже три поля из десяти, это 34% от общей площади», — отметил управляющий ООО «Раздолье Клин» Роман Синявский. По его словам, уборка картофеля запланирована на начало сентября. Предприятие планирует и в 2025 году выйти на прошлогодние показатели эффективности работы, то есть получить не менее 300 центнеров картофеля с гектара.

Майская погодная пауза в работе была использована с пользой — провели дополнительный внеплановый смотр техники, закупили комплектующие детали, только отечественного производства.

«Многие поставщики техники, которых раньше возили нам запчасти из Европы, сейчас работают только с отечественной продукцией и она вышла уже на довольно достойный уровень, ничем не уступает и мы работаем без сбоев по поставкам», — рассказал Виталий Белозеров, заведующий гаражным хозяйством ООО «Раздолье Клин».

Предприятия Клина работают с двумя самыми популярными сортами картофеля. Сорт «Гала» любят из-за небольшого количества крахмала и приятного диетического вкуса, большого количества в его составе каротина, витамина С и белка. Здесь также засевают сорт «Коломбо», он более ранний. И будет готов к уборке не в середине сентября, как «Гала», а уже в августе.

Сельхозпредприятие «Раздолье Клин» работает на земле Подмосковья начиная с 2016 года. Предприятие участвует в программе ввода в оборот неиспользовавшейся ранее сельхозземли и наращивает объемы выпуска сельхоз.продукции. С 2016 года площади высадки картофеля увеличили почти втрое, здесь также занимаются выращиванием пшеницы, овса и кормовых трав.

В целом в городском округе Клин в 2025 году сельхозпредприятия округа планируют высадить 1000 га картофеля, что в 2,4 раза больше, чем высаживалось в 2020-м году. Картофель в Клину кроме «Раздолье Клин» высаживают еще " АО «Бунятино» и ООО «Дока-Генные технологии». Последнее, в свою очередь, также является предприятием селекции и семеноводства по картофелю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.