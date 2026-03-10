Агитбригада Росгвардии дала концерт к 8 Марта в Одинцове

Праздничный концерт агитбригады «Звездный десант» прошел в Одинцове для сотрудниц отдела вневедомственной охраны в честь Международного женского дня. Программу подготовили при поддержке комитета по культуре ведомства, сообщает пресс-служба управления Росгвардии Московской области.

Концерт состоялся в Подмосковье и был приурочен к 8 Марта. Перед сотрудницами выступили артисты агитбригады «Звездный десант». Зрителям представили яркие творческие номера, посвященные весеннему празднику.

Ведущими программы стали член совета по культуре Росгвардии, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Огурцов и актриса театра и кино, телеведущая Оксана Митрофанова. В концерте также приняли участие Владимир Любич, Петр и Марина Суховы, Елизавета Исаева, Наталья Самойлова и Оксана Маркина.

В завершение мероприятия артистов поблагодарили аплодисментами и вручили им почетные грамоты.

Алексей Огурцов отметил, что агитбригады «Звездный десант» были сформированы в начале специальной военной операции и одними из первых выступали перед бойцами во фронтовой зоне.

«За это время артисты дали уже более 600 полевых концертов на передовой», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.