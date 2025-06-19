Агентство Nour New по ошибке выдало Макаревича* за сбитого израильского летчика

В одном из последних сюжетов иранского агентства Nour New показали российского музыканта Андрея Макаревича*, которого авторы ролика выдали за якобы сбитого израильского летчика. Когда ошибка стала очевидной, сюжет удалили, пишет kp.ru .

Согласно сюжету, Макаревича* выдали якобы за летчика, который управлял сбитым F-35. В эфире показали фотографию музыканта, но когда журналистам указали на ошибку, ролик удалили.

Сам Макаревич* отреагировал на страшную, но курьезную ситуацию словами благодарности за бесплатную рекламу. Музыкант утверждает, что до сих пор находится на территории Израиля вместе с семьей.

Ранее жена Макаревича* Эйнат Кляйн сообщила, что израильские военные реквизировали для своих целей их семейный автомобиль.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом в РФ.