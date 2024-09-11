Российскому экологическому оператору присвоен ESG-рейтинг уровня ESG-АА

«РЭО, являясь институтом развития и инициатором реформы в сфере обращения с отходами, а также ответственным за создание экономики замкнутого цикла в России, выступает одним из лидеров ESG-повестки. ESG-рейтинг уровня ESG-АА подтверждает, что РЭО достиг очень высокого соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам. Важно, чтобы как можно больше компаний в России, не только экологических, стремились соответствовать стандартам ESG и снижать образование отходов и негативное воздействие на окружающую среду», — отметит генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

При оценке экологической составляющей, НКР учла, что весь инвестиционный портфель РЭО состоит из зеленых займов, и что компания вносит ключевой вклад в создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Оценка социальной компоненты включала вклад РЭО в развитие человеческого капитала, включая расширение образовательных программ для сотрудников.

«Высокий рейтинг управленческой составляющей ESG-оценки отражает эффективность корпоративного управления, обеспечение непрерывности деятельности, стратегическое планирование и минимизацию операционных рисков», — говорится в заявлении агентства.

ESG-рейтинг был опубликован 10 сентября 2024 года.

Ранее рейтинговое агентство НКР присвоило Российскому экологическому оператору кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом.