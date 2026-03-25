Агапитова сообщила о росте рождаемости в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила о первых результатах демографической политики и решении ряда социальных проблем, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 2025 году в Петербурге родились 48,8 тысячи детей — на 1809 больше, чем годом ранее. Число браков выросло на 2,8 тысячи, разводов стало меньше на 3,5 тысячи. Количество многодетных семей превысило 65 тысяч, увеличившись более чем на 2,5 тысячи. Средняя продолжительность жизни достигла 76 лет — на три года выше общероссийского уровня.

По инициативе уполномоченного в Социальный кодекс внесли изменения: с 1 января 2026 года к многодетным относят семьи с пасынками и падчерицами при совместном проживании. Также решается проблема отказов в назначении детских пособий из-за сбоев цифровой платформы — часть заявлений пересматривают вручную.

После обращения к прокурору период доставки пенсий через почту приведут в соответствие с федеральными нормами — с 3-го по 25-е число месяца.

Среди нерешенных вопросов — развитие сопровождаемого проживания людей с ментальными нарушениями, маршрутизация онкопациентов и розыск пропавших без вести участников спецоперации. В 2025 году 406 семей ветеранов улучшили жилищные условия, однако адаптированных квартир для инвалидов-колясочников по-прежнему недостаточно.

