AFP: США перебрасывают силы на Ближний Восток в ожидании атаки Ирана

США перебрасывают военное подкрепление на Ближний Восток в ожидании масштабной атаки Ирана на Израиль, сообщает AFP .

В состав сил входят военные ВМС, морские пехотинцы и отряды спецназа.

Кроме того, в Красном море сейчас находятся: авианосец USS Dwight Eisenhower; эсминцы USS Carney, USS Laboon и USS Thomas Hudner, а также атомная подводная лодка класса Ohio.

Ранее в Вашингтоне заявили, что намерены продолжать оказывать Израилю всю необходимую военную помощь, несмотря на складывающуюся ситуацию.