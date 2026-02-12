Аферисты превращают смартфоны россиян в свои банковские карты

Аферисты научились делать из смартфонов россиян личные банковские карты. Для этого они применяют бесконтактную оплату NFC, сообщает РИА Новости .

Сначала мошенники звонят жертве под бытовым предлогом. Их задача на этом этапе — получить код из СМС-сообщения. По нему аферисты смогут зайти на «Госуслуги».

Потом жертве звонят уже якобы представители государственной организации — аферисты могут представиться сотрудниками разных ведомств. Затем они заявляют, что профиль на «Госуслугах» был взломан.

Если человека получается обмануть, мошенники требуют снять средства со всех счетов, а затем просят удалить приложение онлайн-банка со смартфона. Для «защиты» денег предлагают скачать новое приложение, обещая, что с ним якобы откроется доступ к «безопасному счету».

Затем аферисты просят положить деньги через банкомат, приложив смартфон. Из-за софта, установленного на мобильном, устройство считывает телефон как карту злоумышленника. Средства сразу зачисляются на его счет.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева заявила, что более года фиксируется использование токенизированных (цифровых) карт мошенниками в своих целях.

