Аэропорт «Шереметьево» переходит на единую интеллектуальную цифровую среду

МТС и международный аэропорт «Шереметьево» заключили соглашение о стратегическом партнерстве на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде. В рамках сотрудничества МТС проведет комплексную модернизацию технологической базы воздушной гавани, сообщает пресс-служба оператора.

В 2026 году МТС уже модернизировала видеостену в ситуационном центре аэропорта, выполнив полный цикл работ от разработки документации и закупки современного светодиодного экрана до демонтажа старого оборудования, пусконаладки и обучения персонала. Это обеспечило диспетчерским службам осведомленность о происходящем в режиме реального времени.

В дальнейшем оператор обеспечит аэропорт мобильной связью, включая indoor-решения для покрытия внутри терминалов, Wi-Fi-доступом, а также ознакомит с возможностями технологии частных сетей pLTE/p5G, которые обеспечивают передачу данных с минимальными задержками и высокий уровень безопасности ИТ-инфраструктуры, что критически важно для надежной работы процессов в работе аэропорта.

Вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин отметил, что соглашение позволит создать для Шереметьево единый технологический контур, который станет фундаментом для его дальнейшей цифровой трансформации.

Заместитель гендиректора по информационным технологиям, международного аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин подчеркнул, что сотрудничество с МТС позволяет системно улучшить технологический уровень воздушной гавани.