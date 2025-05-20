Аэропорт «Шереметьево» опроверг информацию о массовых увольнениях

Аэропорт «Шереметьево» опроверг сообщения о массовых увольнениях сотрудников из-за низких зарплат. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, аэропорт в штатном режиме обеспечивает плановую полетную программу с высоким уровнем пунктуальности, безопасности и качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

В «Шереметьево» заявили, что продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, а «размер оплаты труда соответствует рыночным условиям и формируется с учетом сложности и социальной значимости выполняемых задач».

Ранее Mash сообщил, что сотрудники массово увольняются из аэропорта Шереметьево, жалуясь на низкие зарплаты.

Сообщалось, что заявления об увольнении по собственному желанию написали уже 20 человек. Преимущественно это сотрудники, работавшие в зоне досмотра и внутренней безопасности. Речь идет о специалистах, которые осматривают пассажиров и их багаж в зоне транспортной безопасности. Отмечалось, массовые увольнения грозят тем, что скорость досмотра снизится. Это, в свою очередь, приведет к большим очередям.