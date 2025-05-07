Аэропорт Домодедово подписал соглашение со Всероссийским Обществом Глухих

Сотрудничество аэропорта Домодедово и Всероссийского Общества Глухих повысит качество услуг и доступности инфраструктуры для пассажиров с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

«Мы продолжаем развитие медико-социальных сервисов в аэропорту и очередным шагом было знакомство со всем рынком и с внешними партнерами, где мы пытаемся узнать потребности каждого сегмента нашего общества», — сказал управляющий директор медико-социального кластера, главный врач аэропорта «Домодедово» Сергей Махнев.

Перед торжественной церемонией подписания провели экскурсию для представителей Всероссийского Сообщества Глухих по зонам с медико-социальными сервисами аэропорта.

«Отдельно большая работа проходит с пассажирами с инвалидностью. Мы понимаем, что это большая совокупность сообществ, которые имеет свои потребности. И мы должны понять их хорошо», — добавил Сергей Махнев.

Аэропорт Домодедово уже накопил большой опыт по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями.

«Мы прошли уже путь с Всероссийским Обществом Инвалидов, с фондом помощи людям с деменцией, со многими обществами. И вот, наконец, мы дошли до этапа подписания соглашения с обществом глухих. Это очень важно, это большой процент населения», — отметил Сергей Махнев.

В аэропорту созданы все условия, чтобы людям с ограниченными возможностями было максимально комфортно и удобно начинать свое путешествие. Благодаря современному оборудованию и подготовленному персоналу воздушной гавани, все пассажиры смогут почувствовать заботу и поддержку сотрудников аэропорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.