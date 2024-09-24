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Адвокаты из Лондона будут защищать интересы бывшего мужа Алсу

Адвокат бывшего мужа певицы Алсу, предпринимателя Яна Абрамова, Александр Добровинский рассказал, что интересы бизнесмена будут защищать адвокаты из Лондона, сообщает Газета.ru .

Адвокат отметил, что, учитывая сведения о намерении Алсу Абрамовой подать иск против своего экс-супруга в Английский королевский суд с целью использовать для этого свои британские гражданские права, Ян Абрамов поручил ему собрать команду местных юристов для защиты от необоснованных требований со стороны бывшей жены.

Добровинский добавил, что начал контактировать с коллегами в Лондоне.

Юрист подчеркнул, что в текущих политических условиях существует ограниченное количество адвокатов, готовых и способных защищать интересы россиянина в деле против гражданки Великобритании.

«Но мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок бывшей супруги Яна — Алсу Абрамовой», — заключил Добровинский.

27 августа районный суд Пресненского района Москвы официально расторг брак данной пары. У бывших супругов есть трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.