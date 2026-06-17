В Волоколамском округе прошла встреча с детским поэтом

Творческая встреча с детским поэтом Сергеем Федченковым состоялась 17 июня в Центральной библиотеке Волоколамска. Мероприятие посетили более 40 учеников школы № 2 и школы-интерната, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Член союза писателей России Сергей Федченков рассказал школьникам о своем творческом пути и представил изданные книги. По словам автора, писать стихи он начал в 70 лет благодаря поддержке внуков. Поэт не только сочиняет произведения, но и самостоятельно создает к ним иллюстрации. Во время встречи он прочитал несколько стихотворений, которые получили бурные аплодисменты юных слушателей.

«Я всегда читал своим внукам известные стихи. Однажды они спросили: „Дедушка, почему ты сам не можешь написать?“ Я подумал: „И правда!“ Так и начал», — вспомнил автор.

В завершение встречи Федченков поделился секретами творческого мастерства и рассказал о планах на будущие публикации. Он пожелал ребятам найти свое призвание и подчеркнул, что начать заниматься любимым делом никогда не поздно. Книги поэта доступны в Центральной библиотеке Волоколамска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.