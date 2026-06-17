В Балашихе прошел матч легенд футбола и военных

Футбольный матч с участием звезд российского спорта и военнослужащих дивизии имени Ф. Э. Дзержинского состоялся 17 июня в Балашихе. Игра стала центральным событием спортивного праздника и была приурочена к годовщине основания воинского соединения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Третья игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» прошла на поле Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В празднике приняли участие жители округа, семьи военнослужащих и ветераны специальной военной операции.

Перед началом встречи для гостей организовали спортивные площадки, мастер-классы и интерактивные зоны. Легенды футбола провели открытую тренировку для детей военнослужащих, поделились опытом и сыграли с ними в товарищеском формате.

«Проект "Выходи во двор" реализуется уже пятый сезон, и каждый год он обязательно приходит в Балашиху. Особенность сегодняшней игры в том, что к команде дивизии присоединились ребята из Ассоциации ветеранов СВО Балашихи. Команда сформировалась недавно, тренируется на стадионе "Метеор", и для ее игроков этот матч станет по-настоящему памятным событием», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

В составе команды «Легенды футбола» выступили Александр Ширко, Василий Иванов, Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Тарасов и Дмитрий Хлестов. Матч комментировали спортивные журналисты Олег Жолобов и Виктор Гусев.

Проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке министерства физической культуры и спорта региона в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.