Адвокаты экс-жены Гуфа заявили о желании заключить мировое соглашение

Экс-жена рэпера Гуфа Айза больше не требует от музыканта большие алименты для сына. Ее адвокаты заявили, что сторона хочет заключить мировое соглашение, сообщает Telegram-канал Baza .

В конце прошлого года Айза подала иск на Гуфа, где указала, что они не заключали соглашение об уплате алиментов на общего сына, а музыкант не помогал ребенку. Она потребовала алименты в размере 150 тыс. рублей ежемесячно, а также четверть от всех доходов.

Поводом для данного иска могло стать интервью рэпера, где он сообщил, сколько тратит на свою дочь. Тогда его экс-жена могла понять, что недополучает алименты на сына.

В суде представители музыканта предъявили доказательства, что он исполняет обязанности по содержанию ребенка. Они предъявили чеки и скрины денежных переводов. В итоге на заседании 5 апреля адвокаты Айзы заявили, что готовы завершить дело через заключение мирового соглашения.

Следующее заседание суда по данному делу состоится в июне.

Недавно Айза отметила у себя на канале, что планирует подать еще один иск по алиментам, но не к рэперу.