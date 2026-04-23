Адвокат Жорин заявил, что повестка Дурову похожа на настоящую

Адвокат Сергей Жорин заявил, что опубликованная повестка на имя Павла Дурова выглядит подлинной, однако окончательно подтвердить это нельзя. По его мнению, Объединенные Арабские Эмираты не выдадут предпринимателя России, сообщает Газета.ru .

По словам юриста, в открытом доступе размещен не полный процессуальный документ, а лишь часть почтового извещения. Тем не менее практика направления повесток по адресу регистрации, даже если человек там давно не живет, соответствует статье 188 УПК РФ.

«Сказать категорично, что это именно настоящая повестка, пока рано. <…> Но в целом это очень похоже на правду», — подчеркнул правозащитник.

Жорин пояснил, что факт вызова фиксируется в материалах дела и может иметь значение при объявлении в розыск по статье 210 УПК РФ и при заочном избрании меры пресечения. Он также отметил, что сомневается в публикации Дуровым фейкового документа из-за репутационных рисков.

О возможной статье обвинения официально не сообщалось. В СМИ упоминались подозрения в содействии террористической деятельности, однако подтверждения от правоохранительных органов нет.

Повестку направили на прежний адрес Дурова в Санкт-Петербурге, где он жил около 20 лет назад.

Говоря о возможной экстрадиции, Жорин напомнил, что между Россией и ОАЭ действует договор о выдаче, но стороны не выдают собственных граждан. По данным Reuters, Дуров имеет гражданство ОАЭ, что делает его выдачу маловероятной.

«Мой прогноз, что Дурова не выдадут», — заключил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.