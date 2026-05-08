Адвокат Жорин заявил, что арест не ведет к увольнению

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что административный арест до 15 суток обычно считается уважительной причиной отсутствия на работе и не ведет к увольнению, сообщает Life.ru .

Административный арест на срок от трех до 15 суток сам по себе не означает потерю работы. Сергей Жорин пояснил, что сотрудник объективно не может выйти на рабочее место, поскольку находится под арестом и ограничен в передвижении.

В Трудовом кодексе нет закрытого перечня уважительных причин отсутствия. Работодатель оценивает каждую ситуацию отдельно. При этом Роструд указывает, что административный арест, как правило, не считается прогулом, так как связан с исполнением наказания, а не с уклонением от обязанностей.

Юрист рекомендовал как можно быстрее уведомить работодателя — лично или через родственников, адвоката, знакомых. Сделать это можно по телефону, электронной почте, через мессенджеры или телеграммой. После освобождения необходимо предоставить справку о сроках ареста и копию постановления суда, а также написать объяснительную.

Больничный оформлять не требуется, если болезни не было. Такое отсутствие обычно не оплачивается. Отдельного табельного кода для административного ареста нет — работодатель может использовать внутреннее обозначение.

«Главная задача работника – зафиксировать уведомление работодателя и принести документы, подтверждающие арест и сроки отсутствия», — резюмировал Жорин.

