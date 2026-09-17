Адвокат Жорин: песни о тюрьме не исчезнут из караоке-каталогов

Адвокат Сергей Жорин заявил, что песни о тюрьме и криминале можно исполнять в караоке, если это не сопровождается пропагандой экстремистской идеологии или запрещенной символики, сообщает Life.ru .

Песни «Таганка», «Владимирский централ» и другие композиции о тюрьме не должны исчезнуть из караоке-каталогов. Адвокат Сергей Жорин пояснил, что закон не запрещает «блатные песни» как жанр.

«Само по себе упоминание тюрьмы, преступной среды или использование уголовного жаргона еще не делает композицию запрещенной», — заявил адвокат Сергей Жорин.

Поводом для обсуждения стал штраф в две тысячи рублей, назначенный жительнице Сочи по части 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ролик с песней «Доля воровская». Суд оценил конкретную композицию и обстоятельства публикации как демонстрацию атрибутики запрещенного экстремистского движения АУЕ*.

Жорин отметил, что ответственность по статье связана с пропагандой или публичной демонстрацией запрещенной символики. Отдельное административное дело не означает запрета целого жанра: для признания материала экстремистским необходимо решение суда и включение в федеральный список Минюста.

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* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.