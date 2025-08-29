Адвокат заявил, что детей могут привлечь к ответственности за мытье фар в пробках

Адвокат и председатель совета по патриотическому воспитанию «Офицеров России» Дмитрий Краснов заявил, что дети, предлагающие мыть фары автомобилей в пробках, фактически занимаются попрошайничеством и нарушают правила дорожного движения, сообщает aif.ru .

Эксперт отметил, что за короткое время, пока автомобиль стоит на светофоре, невозможно качественно помыть фары. Водители часто дают детям деньги из жалости, а не за оказанную услугу. Краснов напомнил, что подобные явления были распространены в 1990-е годы, когда люди, в том числе дети, просили милостыню или мыли машины на улицах. Сейчас, по его словам, такие случаи встречаются реже, однако многие семьи продолжают сталкиваться с финансовыми трудностями.

Краснов подчеркнул, что дети, выходящие на дорогу вне пешеходных переходов, нарушают правила дорожного движения и могут быть привлечены к административной ответственности по статье 12.29 КоАП РФ. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей, а если оно привело к ДТП, сумма может быть увеличена. Если ребенок не достиг возраста административной ответственности, штраф налагается на родителей.

Адвокат также напомнил, что трудовое законодательство строго регулирует условия работы несовершеннолетних, что затрудняет их легальное трудоустройство.

«Есть строгие правила относительно рабочего времени и отдыха детей. Законодательство защищает их интересы, включая отпуск и разрешение на работу», — пояснил Краснов.

22 августа стало известно о задержании двоих детей, которые зарабатывали на мойке машин на Патриарших прудах.