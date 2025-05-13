Адвокат: владельцам запрещенных к содержанию животных придется сдавать их

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с корреспондентом РИАМО сообщил, что владельцам питомцев из нового перечня запрещенных животных придется сдавать их в специальные учреждения для соответствующего содержания.

Во вторник, 13 мая, стало известно, что правительство утвердило перечень животных, которых запрещенных к содержанию. В него вошло около 120 наименований. Как правило, речь идет о животных, которые могут быть опасны для окружающих и своих владельцев: рыси, змеи, кабаны, тигры, пумы и другие.

«В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного. То есть, после введения запрета, хозяева должны обратиться в соответствующие организации сами и исполнить требования закона», — объяснил Багатурия.

Правительство РФ ранее утвердило список животных, запрещенных к содержанию, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В нем оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных и приматов.