Адвокат Стрелкова назвал два варианта, как осужденный может попасть на СВО

Baza: суд может отменить приговор Стрелкова 15 мая и отправить его на СВО

Адвокат Александр Молохов сообщил, что его доверитель Игорь Стрелков, осужденный по делу об экстремизме, все-таки может попасть на СВО, сообщает Baza .

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин) осудили на четыре года по делу об экстремизме, однако у него все равно есть шанс попасть на СВО.

Александр Молохов считает, что Игорь Стрелков может оказаться в зоне боевых действий либо после отмены приговора по итогу рассмотрения апелляционной жалобы 15 мая, либо после помилования президента Владимира Путина.

Стрелков получил срок в конце января 2024 года. Его судили по статье о публичных призывах к экстремизму через Сеть и признали виновным. Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в личном Telegram-канале.

После вынесения приговора адвокат Молохов заявлял, что осужденный может отправиться добровольцем на СВО из колонии. По его словам, Стрелков неоднократно озвучивал соответствующее желание.