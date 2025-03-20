Адвокат рассказала, каким может быть ограничение на выезд ребенка за границу

Адвокат Виктория Данильченко рассказала, как действует согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу. В случае спора между родителями о возможности выезда ребенка вопрос решается в судебном порядке.

По законодательству РФ, ребенок может выезжать заграницу с одним из родителей или опекунов, если другой не давал несогласия на выезд. При нотариально оформленном согласии родителей он может путешествовать самостоятельно. Иногда согласие может быть предусмотрено законодательством страны въезда даже на этапе оформления визы.

Родитель, подавая заявление на запрет выезда ребенка из страны, может указать срок действия этого ограничения и указать, к каким странам оно относится. Однако действие запрета не будет распространяться на случаи, когда ребенок выезжает совместно с другим родителем.

В случае спора между родителями о возможности выезда ребенка вопрос решается в судебном порядке.

«Судебной оценке подлежит не законность действий или бездействия родителя ребенка, а целесообразность такого запрета с учетом положений ст. 7 СК РФ», — добавила Данильченко в эфире радио Sputnik.

Этот закон указывает на то, что осуществление прав и исполнение обязанностей одного из членов семьи не должно нарушать прав и свобод другого.