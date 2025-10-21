Адвокат рассказал, реально ли привлечь «бабушек на лавочке» за оскорбления

Адвокат: наказать «бабушек у подъезда» за оскорбления можно, но почти невозможно

Закон действительно предусматривает ответственность за публичные оскорбления, но на практике такие дела редко доходят до суда, так как для наказания нужно собрать серьезную доказательную базу, сообщил РИАМО адвокат по гражданским и уголовным делам коллегии «Град», управляющий партнер Legal Advisor Олег Ким.

«Действительно, у нас есть состав административного правонарушения — оскорбления. Чисто теоретически одно лицо может быть привлечено к административной ответственности за оскорбление другого лица. Однако на практике не всегда это происходит так, как написано в законодательстве. Не всегда дело доходит до конца», — сказал Ким.

Он пояснил, что, во-первых, редко кто подает соответствующие заявления о возбуждении подобного дела, потому что такие конфликты, как правило, люди стараются разрешить между собой.

«Во-вторых, доказательная база должна быть достаточно серьезной. Это и свидетельские показания, и аудио-, видеозаписи. Желательно также иметь заключение лингвистической экспертизы, которая подтвердит, что конкретные фразы и выражения носили оскорбительный характер», — отметил адвокат.

Ким рассказал, что правоохранительные органы очень неохотно занимаются подобными делами — в силу их некой малозначительности и того, что достаточно часто попытки возбудить такие дела не находят подтверждения состава правонарушения.

«Также в Уголовном кодексе есть состав преступления — клевета. Но такие дела возбуждаются тяжело. Во-первых, это дела частного обвинения, то есть заявление нужно сразу подавать в суд. Полиция и другие правоохранительные органы занимаются клеветой только в части, касающейся заведомо ложных сведений об изнасиловании или иных насильственных действиях сексуального характера», — уточнил эксперт.

Тем не менее даже по таким случаям дела возбуждаются крайне редко, сотрудники делают это с большой неохотой, поделился Ким.

«Поэтому добиться реального возбуждения дела по подобным нарушениям достаточно сложно. Можно, конечно, параллельно запускать гражданский процесс, но и это не всегда дает результат — добиться справедливости непросто», — резюмировал эксперт.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что соседок-сплетниц и бабушек можно штрафовать за оскорбления и унижение достоинства. Он отметил, что такие действия попадают под статью 5.61 КоАП РФ — оскорбление личности. Правонарушитель может получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.