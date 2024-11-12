Адвокат рассказал, кто может получить штраф в 5 млн руб за чайлдфри

Адвокат Александр Добровинский дал комментарии о принятии в Российской Федерации закона, который запрещает пропаганду чайлдфри, и поделился информацией о том, кто может получить штраф в пять миллионов рублей в соответствии с этим законом, сообщает Life.ru .

«Пропаганда — это призыв к действию, соответственно, если вы просто напишете или скажете, что лично вы не хотите детей — не готовы пока, не получается по здоровью, не нашли достойного отца и т. д., — то это ваше личное дело, и за это штрафовать вряд ли станут», — отметил юрист.

Однако если человек начнет утверждать, что жизнь без детей — это благополучие, и будет делиться преимуществами образа жизни чайлдфри, пытаясь убедить остальных, это уже другая ситуация, и он может попасть под действие данного закона, добавил Добровинский.

По мнению адвоката, прежде всего, внимание Фемиды будет сосредоточено на известных блогерах, артистах и лидерах мнений, а также на киноиндустрии, так как именно они нередко формируют общественное мнение по различным вопросам.

12 ноября Государственная Дума завершила рассмотрение законопроекта, запрещающего публичную пропаганду отказа от деторождения (чайлдфри). Его приняли в третьем, окончательном, чтении.