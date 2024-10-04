Адвокат раскритиковал идею депутатов наказывать родителей квадроберов

Адвокат Андрей Алешкин раскритиковал предложение Госдумы наказывать родителей за увлечение детей квадробикой. По его словам, это, скорее, социальное явление и проблема не лежит в юридической плоскости, сообщает «ФедералПресс» .

«Если это патология развития, то за нее не может быть ни административной, ни уголовной ответственности. Это социальное явление, и оно не исчезнет по велению депутатов», — сказал юрист.

По словам Алешкина, в этом вопросе надо понимать механизмы и искать причинно-следственные связи в поведении и внутреннем состоянии ребенка. Адвокат предложил привлекать для этого психологов.

Ранее депутат ГД РФ Сергей Колунов направил обращение о разработке административных мер ответственности для родителей детей-квадроберов. Это увлечение (распространенное в основном у подростков) предполагает изображать из себя животных — кошек или собак. Порой дети даже просят родителей выгулять их на поводке.