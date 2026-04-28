Адвокат предупредила о риске дел за работу с «Медузой»*

Адвокат по уголовным делам Сталина Гуревич заявила, что сотрудничество с признанной нежелательной «Медузой»* может обернуться административным или уголовным делом и запретом на профессию, сообщает RT .

«Медуза»*, имеющая статус нежелательной организации, объявила о наборе внештатных авторов из России, пообещав анонимность и способы оплаты, которые якобы не смогут отследить правоохранительные органы.

Адвокат Сталина Гуревич пояснила, что ответственность за сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрена ст. 20.33 КоАП и ст. 284.1 УК РФ.

«Административная ответственность на граждан может быть наложена в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Уголовная — до двух лет лишения свободы. Это преступление небольшой тяжести, поэтому, конечно, в тюрьму никого не посадят, особенно если человек ранее не судимый. Но все равно последствия предусмотрены», — сообщила адвокат.

По ее словам, суд может дополнительно запретить журналисту работать по специальности до десяти лет.

«Запрет заниматься определенной деятельностью, занимать определенную должность — это дополнительный вид наказания. Это уже будет решать суд — запрещать или нет, но может запретить», — объяснила адвокат.

Гуревич отметила, что доказательствами могут стать финансовые переводы.

«Как будут доказывать? Денежные средства, естественно, будут доказательством», — отметила эксперт.

Она добавила, что даже псевдоним не гарантирует анонимность из-за возможной лингвистической экспертизы авторства текста.

* Издание, признанное СМИ-иноагентом. Латвийское юрлицо SIA Medusa Project признано нежелательной организацией.

