Адвокат по семейным делам рассказала, как правильно составить брачный договор

Брачный договор — отличный инструмент для супругов, которые всерьез и спокойно хотят решить вопросы общей собственности. Как его правильно составить и избежать ошибок, рассказала РИАМО адвокат по семейным делам Анна Каракозова.

«Как делить общую квартиру при разводе? Кому в случае развода отойдет автомобиль, купленный в браке? Возможно, один из супругов выплатит другому денежную компенсацию? Все эти и многие другие вопросы легко решит брачный договор», — сказала Каракозова.

Она подчеркнула, что брачный договор позволит быстрее и дешевле решить вопрос с разделом имущества, а результат в отличие от судебного спора всегда предсказуем и соответствует интересам обеих сторон.

По словам эксперта, брачный договор могут заключить как пара, состоящая в зарегистрированном браке, так и пара, которая только собирается оформить свои отношения официально. Экс-супруги не могут заключить брачный договор, однако для них предусмотрены другие формы соглашений.

Адвокат отметила, что брачный договор можно заключить до регистрации брака и в любое время в период брака. Если брак еще не расторгнут, но супруги уже обратились в суд за его расторжением, заключение брачного договора все еще формально возможно, но уже затруднительно.

Каракозова добавила, что действует брачный договор как в период брака, так и после развода. Соглашение заключается только в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом.