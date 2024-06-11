Адвокат перечислил меры для предотвращения рейдерского захвата бизнеса

Очень важно принять своевременные меры для защиты бизнеса от рейдерского захвата. Подготовиться к проблеме легче, чем устранять наступившие негативные последствия, рассказал РИАМО адвокат уголовно-правовой практики адвокатского бюро K&P.Group Алексей Потапов.

Эксперт отметил, что нужно периодически проводить аудит и получать выписки из ЕГРЮЛ. Не стоит брать кредиты под залог долей или акций компании.

«Позаботьтесь о внутренней безопасности (физическая охрана, служба безопасности, сигнализация, видеонаблюдение с удаленным сервером). Периодически приглашайте специалистов, которые подготовят работников компании на случай рейдерского захвата, обыска и иного недружественного вторжения», — рассказал адвокат.

Чтобы не произошло утечки важной информации или документов, о них лучше не знать другим сотрудникам. Можно также ввести режим коммерческой тайны, тщательно проверять и контролировать работников и контрагентов с помощью адвокатов и службы безопасности.

«Ограничьте полномочия персонала по совершению важных сделок без специального одобрения. Все конфликты и спорные вопросы внутри компании необходимо урегулировать как можно быстрее. Следите за кредиторской задолженностью и признаками банкротства», — посоветовал Потапов.

Грамотное и законное дробление с целью разделения ценных активов сделает бизнес менее привлекательным для рейдеров. Чтобы при составлении уставных и иных внутренних документов организации, в том числе договоров, не было допущено юридических ошибок, которыми могут воспользоваться рейдеры, лучше обращаться за помощью к профессионалам.

«Напоследок хотелось бы порекомендовать хранить в безопасном месте заверенные копии уставных документов, всех протоколов и приказов, а также иной важной информации», — заключил юрист.