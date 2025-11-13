Адвокат перечислил 5 законов, которые россияне нарушают каждый день

Адвокат: россияне каждый день нарушают закон о брани в общественных местах

Привычка быстро припарковаться, поделиться чужой фотографией, нецензурно выражаться в общественном транспорте или слушать музыку поздно ночью может обернуться штрафом или даже судебным разбирательством. Адвокат Илья Мартазов в интервью Life.ru рассказал о повседневных мелочах, которые незаметно превращают нас в нарушителей закона, и подчеркнул, что знание этих правил поможет избежать финансовых потерь и сохранить свою репутацию.

По мнению адвоката, многие россияне даже не осознают, что обыденные действия могут быть расценены как правонарушения.

«Наверное, как юрист, я давно уже перестал удивляться людям, которые с абсолютно искренним удивлением узнают: их обычные каждодневные поступки — то самое „да ведь все так делают“ — формально вообще-то вне закона», — отметил Мартазов.

Адвокат пояснил, что речь идет, как правило, не об уголовных преступлениях, а об административных нарушениях, кажущихся незначительными, но способных потрепать нервы и привести к финансовым потерям.

Мартазов выделил пять наиболее распространенных нарушений, совершаемых автоматически. Первое — парковка вблизи пешеходных переходов. Согласно ПДД, запрещено останавливаться ближе пяти метров от «зебры», за что в Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен штраф до 2,5 тысячи рублей.

Вторая распространенная ошибка — публикация чужих фотографий без согласия. Статья 152.1 Гражданского кодекса требует обязательного получения разрешения на использование изображения человека. Если человек узнает себя на чужом фото и не давал согласия на публикацию, он имеет право обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда.

Третья опасность — использование ненормативной лексики в общественных местах. Такое нарушение грозит штрафом до 1000 рублей, а в случае злостного нарушения — арестом на срок до 15 суток.

Четвертая частая ошибка — шумные мероприятия и ремонт в ночное время. В каждом регионе действуют свои собственные «законы о тишине», но все они предусматривают штрафы до трех тысяч рублей за нарушение. Юрист также посоветовал заранее предупреждать соседей о планирующихся шумных работах, отметив, что в некоторых случаях достаточно простого человеческого взаимопонимания.

Пятое нарушение — курение в подъездах и вблизи входов в магазины. Закон запрещает курение на расстоянии менее 15 метров от общественных зданий, а штраф за это может достигать 3 тысяч рублей. В заключение Мартазов подчеркнул, что большинство подобных ограничений направлены не на усложнение жизни граждан, а на защиту окружающих.

