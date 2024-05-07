Адвокат опроверг информацию о новом массовом убийстве Шамсутдиновым в зоне СВО

Адвокат Рамиля Шамсутдинова, который в 2019 году расстрелял 8 сослуживцев, опроверг появившуюся в СМИ информацию, что его клиент снова совершил массовое убийство военнослужащих в зоне СВО, сообщает «UFA1.ru» .

«Как адвокат Шамсутдинова, официально заявляю, что Рамиль находится во 2-й колонии г. Тюмени, работает, регулярно видится с родственниками. В зоне СВО его нет. Никаких убийств и других преступлений он не совершал», — заявил Руслан Нагиев.

Он добавил, что в июне отец и братья Шамсутдинова планируют приехать в колонию на длительное свидание, чтобы отметить день рождения Рамиля.

В октябре 2019 года Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев под Читой. В результате погибли 8 человек и двое получили ранения. В январе 2021 года суд приговорил Рамиля к 24,5 годам лишения свободы.

В декабре 2022 года Шамсутдинов пытался попасть в зону специальной военной операции, вступив ряды ЧВК «Вагнер», но отравиться в зону боевых действий ему не удалось.