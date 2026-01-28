Адвокат объяснила, кому выгодно признавать живых людей умершими

сегодня в 17:48

Юрист Бондаренко: при ошибочном признании смерти человека есть ряд мер защиты

Доказательство факта своей жизни может потребоваться в разных ситуациях, например, если человека ошибочно объявили умершим, возникли проблемы с идентификацией личности или появились мошеннические схемы, использующие личность жертвы, сообщила РИАМО член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.

По ее словам, иногда ситуация, когда человек объявлен мертвым, возникает случайно, однако бывают случаи, когда за этим стоят намеренные манипуляции:

• Наследники: родственники или лица, претендующие на наследство, могут распространять слухи о смерти, чтобы начать процедуру наследования имущества.

• Кредиторы: некоторые кредиторы пытаются списать долги, объявив должника умершим.

• Страховые компании: страховщики могут попытаться уклониться от выплат, утверждая, что застрахованное лицо скончалось.

• Финансовые махинаторы: используют персональные данные человека для оформления кредитов, займов или продажи недвижимости третьим лицам.

«Чтобы избежать неприятностей, важно своевременно проверять личную документацию, вести учет сделок с недвижимостью и банковскими операциями, следить за изменениями статуса собственности и периодически обращаться в государственные учреждения для подтверждения своего юридического статуса», — сказала Бондаренко.

Кроме того, как отметила специалист, полезно сохранять копии важных документов, доверяя их хранение близким людям или нотариусам, а также информировать ближайших родственников о любых изменениях личного положения, перемещениях и сделках с активами.

Если же ошибка произошла, существует ряд юридических механизмов защиты прав:

— заявление в полицию и прокуратуру;

— обращение в суд с иском о признании фактов, имеющих юридическое значение;

— запросы в регистрационные органы и архивы для выяснения обстоятельств дела;

— привлечение адвокатов и юристов для подготовки доказательств и подачи иска.

Эти процедуры требуют временных затрат и терпения, однако позволяют вернуть себе законные права и избавиться от последствий незаконных действий третьих лиц.

Ранее пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер, и отсудил 40 тыс. рублей за моральный ущерб.

