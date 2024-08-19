Адвокат назвала, как определяется место жительства ребенка после развода родителей

Адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко заявила, что суд должен учитывать мнение ребенка старше 10 лет в случае развода родителей, а также его отношение к каждому родственнику.

По ее словам, при определении места жительства подростка после расставания супругов внимание уделяется тому, какие условия могут создать мать и отец для его развития. Помимо этого, выясняется, было ли оказано давление на школьника со стороны его близких.

«Слова несовершеннолетнего не всегда являются определяющими при принятии решения судом. Обязанность (суда — ред.) учитывать мнение ребенка не означает, что он сам решает, где ему жить», — предупредила Данильченко в интервью радио Sputnik.

Эксперт добавила, что если ребенок захочет остаться жить с матерью, но это не будет соответствовать его интересам, то суд встанет на сторону отца, и наоборот.