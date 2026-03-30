Адвокат назвал причины повторных преступлений

Адвокат Станислав Вершинин заявил, что главные причины рецидива — трудности с адаптацией и враждебность общества к бывшим осужденным, сообщает NEWS.ru .

По словам юриста, после освобождения многие сталкиваются с проблемами при трудоустройстве, поиске жилья и оформлении документов. Нередко человек возвращается в прежнее неблагополучное окружение, что повышает риск повторного преступления.

«Причины сложностей с адаптацией после выхода на свободу (проблемы с трудоустройством и жильем, трудности с получением и оформлением различных документов) кроются во враждебно настроенной социальной среде — начиная от семьи и заканчивая окружающими людьми. Очень часто рецидив происходит в результате возвращения в определенные круги, где происходит подстрекательство к новому преступлению», — объяснил Вершинин.

Адвокат добавил, что в отдельных случаях повторные преступления связаны с чувством безнаказанности. По его словам, иногда опасный преступник по ряду причин избегает ответственности, что также способствует рецидиву.

