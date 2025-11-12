Адвокат назвал «подводные камни» УДО

Адвокат Филиппов: даже при хорошей характеристике суд может отказать в УДО

Условно-досрочное освобождение (УДО) — одна из наиболее спорных и сложных составляющих уголовного права. Адвокат Роман Филлипов подробно осветил аспекты, принимаемые во внимание при рассмотрении ходатайств об УДО, причины, по которым может быть дан отказ, и способы обжалования вынесенных решений, сообщает Челны Live .

По его словам, для подачи заявления на УДО заключенному необходимо отбыть регламентированную законом часть наказания, как правило, не менее 50% от назначенного срока. В случае тяжких и особо тяжких преступлений предъявляются более жесткие требования. Также важны положительная характеристика, отсутствие дисциплинарных взысканий и доказательства того, что осужденный встал на путь исправления.

Тем не менее, даже при наличии хорошей характеристики, суд имеет право отклонить ходатайство. Зачастую это обусловлено субъективным мнением представителей прокуратуры и специалистов-психологов, оценивающих вероятность повторного совершения преступления и психоэмоциональное состояние осужденного. По мнению адвоката, данный подход не всегда прозрачен и нуждается в разработке более четких критериев для оценки.

Продолжительность рассмотрения ходатайства об УДО определяется объемом предоставленных доказательств, позицией комиссии, спецификой уголовного дела и загруженностью судебных органов. Задержки в процессе рассмотрения нередко связаны с необходимостью проведения дополнительных экспертиз либо отрицательной оценкой со стороны уполномоченных органов.

Филлипов акцентировал внимание на том, что отказ в УДО может быть оспорен в вышестоящих судебных инстанциях путем подачи кассационной или надзорной жалобы. Также возможно обращение в прокуратуру и к специалистам в области защиты прав человека, инициирование повторной психолого-психиатрической экспертизы и предоставление новых аргументов, свидетельствующих об исправлении осужденного.

Адвокат добавил, что нарушения режима снижают шансы на УДО даже при общем хорошем поведении. При положительной динамике и устранении нарушений вероятность освобождения остается, хотя и становится значительно ниже.

Особое значение при оценке личности осужденного придается заключениям психологов и психиатров, определяющих вероятность рецидива, психическое состояние и устойчивость личности. Данные заключения оказывают существенное влияние на решение комиссии и суда, так как помогают оценить степень готовности заключенного к адаптации к жизни вне исправительного учреждения.

Филиппов подчеркнул, что условно-досрочное освобождение возможно даже при длительных сроках лишения свободы, при условии отбытия значительной части наказания (более двух третей), активной работы над собой и наличии социальной поддержки.

