Адвокат Кудерко предупредила дачников о штрафах за ипомею трехцветную

Ипомея трехцветная, семена которой содержат запрещенное вещество эргин, может стать причиной рейдов правоохранителей на дачные участки, так как за выращивание этого растения недавно ввели уголовную ответственность, предупредила адвокат Елена Кудерко в беседе с «Праймом» .

Крупным размером считается наличие от десяти штук корней растения, особо крупным — от 100.

«За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более — до восьми лет заключения», — пояснила Кудерко.

При этом суд принимает во внимание, произросла Ипомея сама, или ее целенаправленно посадили. Дачные участки обычно проверяют полицейские, а за сельхозземлями наблюдает также Россельхознадзор.

Поэтому адвокат посоветовал тщательнее выбирать декоративные растения для посадки и внимательнее пропалывать дикорастущие цветы.