Адвокат Каракозова заявила о сокращении числа разводов в России

Семейные споры, которые решаются в судебном порядке, для супругов стали дорогим удовольствием после увеличения госпошлины, что в конечном счете привело к сокращению числа разводов в стране, рассказала РИАМО адвокат по семейным делам Анна Каракозова.

По словам собеседницы редакции, супруги, решившие развестись и поделить имущество, теперь должны оплатить государственную пошлину в размере 900 тысяч рублей. До сентября 2024 года размер госпошлины по аналогичным делам составлял 60 тысяч рублей.

Обычный бракоразводный процесс для супругов также стал дороже. Теперь при обращении в суд нужно заплатить 5 тысяч рублей вместо 600 рублей, как было ранее.

«Удорожание рассмотрения семейных споров в суде ведет к закономерному последствию — супруги стараются избежать обращения в суд и чаще стали использовать внесудебные способы урегулирования спора. Поэтому количество брачных договоров, заключенных между супругами, год от года только растет. Родители также стремятся урегулировать алиментные споры и споры о месте жительства и порядке общения с ребенком, заключая соответствующие соглашения у нотариуса», — рассказала Каракозова.

За последние годы в России увеличилось число обращений в суд, когда кто-то из супругов живет за пределами родной страны. Этот факт приводит к тому, что слушание затягивается, а муж и жена сталкиваются с рядом дополнительных сложностей при урегулировании таких споров.

Специальная военная операция также повлияла на сокращение разводов в стране. Согласно требованиям закона, суды обязаны приостановить производство по делу, если кто-то из супругов участвует в боевых действиях, мобилизован, заключил контракт о прохождении военной службы. Это ощутимо увеличивает сроки рассмотрения дел в судах.

Адвокат по семейным делам также рассказала РИАМО, что в суд стали поступать иски с требованием лишить родителей выплат за погибших в ходе СВО военнослужащих. Речь идет о родителях, которые ранее не принимали участие в воспитании ребенка и не выплачивали алименты, даже если не были лишены родительских прав.

«Еще одна распространенная категория дел, на которую направил свое внимание Верховный суд в 2024 году, — споры, связанные с ипотечными кредитами, которые выплачивались в браке. Верховный Суд однозначно подтвердил (Определение № 19-КГ23-36-К5) право бывшего супруга получить со второго супруга денежную компенсацию, если в период брака за счет общих средств супругов оплачивался ипотечный кредит, оформленный на второго супруга до брака», — пояснила адвокат.

Самой спорной категорией дел является уменьшение размера алиментов детям. Родители, чье материальное положение стало хуже, пытаются оспорить размер выплат наследникам, но Верховный суд придерживается подхода, что этот факт не является достаточным основанием для снижения размера алиментов.

В делах о месте жительства ребенка российские суды должны учитывать мнение самого несовершеннолетнего. Верховный суд страны также напомнил нижестоящим инстанциям о равенстве прав родителей при решении вопроса о том, с кем будет жить их общий ребенок.