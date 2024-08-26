Адвокат Каракозова объяснила, какие условия нельзя включать в брачный договор

Важно строго следить за тем, чтобы в брачный договор не попали условия, которые нарушают требования закона, сообщила РИАМО адвокат по семейным делам Анна Каракозова.

По ее словам, брачный договор не может регулировать неимущественные отношения супругов, ограничивать право жены/мужа на обращение в суд за защитой своих прав, регулировать права и обязанности в отношении детей, ограничивать право нетрудоспособного мужа/жены на получение содержания и т. д.

При этом, как отметила эксперт, брачный договор может включать в себя практически любые положения, которые касаются имущественных отношений супругов.

«Какое имущество будет передано кому из супругов в случае расторжения брака, участие супругов в семейных расходах, взаимное финансовое содержание, можно менять режим собственности с общей совместной на долевую или раздельную», — отметила адвокат.

Каракозова добавила, что брачный договор может касаться не только общей собственности, но и личной добрачной собственности каждого супруга.