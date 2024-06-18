Адвокат из РФ защитит интересы украинской модели, выгнанной с дорожки в Каннах

Украинская модель Савва Понтийская, которую выгнали с красной дорожки на Каннском фестивале, обратилась за помощью к российскому адвокату Александру Добровинскому. Ему предстоит отстаивать интересы девушки в суде, сообщает SHOT.

Мисс Европа-2023 находилась на кинофестивале 25 мая. Модель проходила по дорожке перед кинотеатром, когда на нее набросилась охранница фестиваля. Она затолкала девушку внутрь, чтобы ее никто не увидел.

По словам модели, при себе у нее были право на участие в фестивале и документы, но она не смогла добиться от организаторов объяснений случившегося.

В ближайшее время Добровинский намерен подать иск в Каннский суд по вопросу Понтийской.