Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе в УДО актеру

Адвокат артиста Михаила Ефремова, которого приговорили к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП, Юрий Падалко опроверг информацию об отказе актеру в условно-досрочном освобождении, сообщает ТАСС .

Ранее СМИ писали, что суд отказал артисту в УДО из-за нарушения режима в колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание. Причиной названо опоздание Ефремова на «обязательное мероприятие» в колонии, поэтому он получил выговор.

«Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что держит связь со своим подзащитным постоянно. На УДО он еще не подавал документы.

В июне 2020 года Ефремов попал в автомобильную аварию в центре столицы. Пьяный актер на внедорожнике влетел в фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. В результате ДТП мужчина скончался в больнице. Тогда артиста приговорили к 8 годам лишения свободы, но затем срок заключения уменьшили на полгода.