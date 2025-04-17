Адвокат Бондаренко рассказала о перспективах отмены коллекторской деятельности

Адвокат Бондаренко: взыскивать долги должны только госструктуры, а не коллекторы

Предлагаемый законопроект об отмене коллекторской деятельности позволит защитить должников от психологического давления со стороны коллекторов, а также соблюсти их финансовые и законные интересы, сообщила РИАМО адвокат коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленинградской области Екатерина Бондаренко.

По словам эксперта, на сегодняшний день сотрудники коллекторских агентств выступают в амплуа «профессиональных выбивателей денег», которые зачастую минуют каноны цивилизованного правового поля.

«По моему мнению, взыскивать долги должны только государственные структуры, наделенные специальными полномочиями в рамках законодательства РФ или деятельность которых строго регламентирована законодательством РФ. Вероятно, расширение штата службы судебных приставов поспособствует разрешению долговых споров и уменьшению нелегального сектора взыскания долгов», — обозначила Бондаренко.

Адвокат напомнила, что в случае нарушения прав должников, необходимо обращаться с пакетом документальных подтверждений в надзорные или правоохранительные органы в зависимости от характера нарушений коллекторов. Кроме того, жалобу можно подать и в профессиональную ассоциацию коллекторов — НАПКА.