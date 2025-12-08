Адские письма Деду Морозу: как реагировать на тупиковые новогодние запросы детей

Предновогодние письма Деду Морозу — это трогательная традиция, в которой смешаны ожидание чуда и детская фантазия. Но иногда в письме появляются запросы, которые ставят родителей в тупик: «хочу 100 000 рублей», «путевку на море» «iPhone последней модели» или даже живого динозавра. Как реагировать на такие пожелания и как себя вести родителям, рассказала РИАМО детский, подростковый и семейный психолог, автор книг Екатерина Кес.

Почему дети могут просить такие подарки

Во-первых, дети могут просто не понимать реальной стоимости того, что заказывают. Для маленьких детей деньги — абстракция. Что 100 тысяч, что 1 тысяча рублей — это просто «большое число». Даже дети постарше не всегда осознают, что это может быть дорогой подарок, т. к. они никогда не зарабатывали деньги сами, не делали покупки в магазинах и им не с чем сравнить.

Во-вторых, многие дети искренне верят во всемогущество Деда Мороза. Если он волшебник, то почему бы не попросить что-то крупное или самое невероятное?

В-третьих, на детей может влиять их окружение: одноклассники, друзья, блогеры, которых они смотрят, а также различная реклама — все это формирует желания, которые ребенок начинает воспринимать как норму.

Некоторые дети могут догадываться, что подарки вместо Деда Мороза покупают родители, но заказывают что-то дорогое, т. к. полагают, что родители не будут знать, как отказать. Такое тоже может быть.

Как реагировать, чтобы не разрушить веру в чудеса

Вот, что можно сказать: ⠀

Основные подарки дарят мама и папа, а Дед Мороз — небольшие приятные сюрпризы.

Дед Мороз читает письма детей и решает, подарить ему именно этот подарок или что-то еще, что, по его мнению, порадует получателя. Поэтому попросите ребенка в письме указать запасной вариант подарка (или несколько).

На игрушечном сказочном заводе Деда Мороза, где его помощники делают подарки детям, такое не производят.

Дед Мороз не дарит дорогие подарки, потому что у него есть определенный бюджет, а детей очень много. Важно, чтобы на всех хватило подарков. Если Дед Мороз подарит тебе дорогой сюрприз, то другие детки останутся вовсе без него.

На вопрос «Разве Дед Мороз покупает подарки?» можно сказать: «Те, которые продаются в магазине, покупает, а чего нет, то делают его помощники».

Дед Мороз может принести только подарок из «Детского мира»: игрушки, наборы, куклы, конструктор, детские книги и т. д.

Если Дед Мороз решит, что тебе пока еще рано иметь эту вещь, что она не принесет тебе пользы, то он может заменить ее на что-то другое.

Можно написать ребенку и послать по почте ответное письмо от самого Деда Мороза, где на необычной бумаге и красивым почерком дедушка напишет, почему он не может выполнить просьбу своего маленького друга в этом году. Получить такое письмо — это уже будет чудом.

Как быть, если заветный подарок ребенка — домашний питомец

В этом случае можно сказать, что Дед Мороз не дарит живых существ, потому что не может посадить их в мешок — им там будет тесно и темно, он их жалеет. А еще — живые существа могут замерзнуть в мешке, пока он ходит из дома в дом и дарит подарки другим детям. Также можно сказать, что друзей не дарят.

Не разрушат ли подобные объяснения веру ребенка в чудо?

Отказ от дорогих или сказочных подарков, скорее всего, не разрушит веру ребенка в чудо, если вы наполните праздник любовью, вниманием и теплом. Потому что для ребенка важнее всего не цена подарка, а эмоции и ощущение праздника, время, проведенное вместе с вами, чувство любви и заботы, а также сказочная новогодняя атмосфера, которую большинство из нас помнит из детства.

Трогательные диалоги родителей с детьми о Дедушке Морозе

Ольга: «Я своему старшему сыну на Новый год купила классную машину, соблюла все меры предосторожности, он нашел ее как положено, под елкой. А потом вижу, что он играет и приговаривает „мама — Дед Мороз“. Ему два года тогда было».

Анастасия: «Я говорю дочке: „Дед Мороз существует, пока ты в него веришь“. В ответ дочка спрашивает: „А если я не буду верить? Мне принесут подарки?“. Я отвечаю: „Давай проверим“. Минута обдумывания. „Не, я лучше буду верить“».

Вероника:

— Мам! Ну это не настоящий дед Мороз! (актер бороду снял)

— Скорее всего, ведь настоящему надо готовить подарки, чтоб их под елку ребятам положить. Вот его помощники и помогают, где он сам не успевает.

