Адские письма Деду Морозу: как реагировать на тупиковые новогодние запросы детей
Предновогодние письма Деду Морозу — это трогательная традиция, в которой смешаны ожидание чуда и детская фантазия. Но иногда в письме появляются запросы, которые ставят родителей в тупик: «хочу 100 000 рублей», «путевку на море» «iPhone последней модели» или даже живого динозавра. Как реагировать на такие пожелания и как себя вести родителям, рассказала РИАМО детский, подростковый и семейный психолог, автор книг Екатерина Кес.
Почему дети могут просить такие подарки
Во-первых, дети могут просто не понимать реальной стоимости того, что заказывают. Для маленьких детей деньги — абстракция. Что 100 тысяч, что 1 тысяча рублей — это просто «большое число». Даже дети постарше не всегда осознают, что это может быть дорогой подарок, т. к. они никогда не зарабатывали деньги сами, не делали покупки в магазинах и им не с чем сравнить.
Во-вторых, многие дети искренне верят во всемогущество Деда Мороза. Если он волшебник, то почему бы не попросить что-то крупное или самое невероятное?
В-третьих, на детей может влиять их окружение: одноклассники, друзья, блогеры, которых они смотрят, а также различная реклама — все это формирует желания, которые ребенок начинает воспринимать как норму.
Некоторые дети могут догадываться, что подарки вместо Деда Мороза покупают родители, но заказывают что-то дорогое, т. к. полагают, что родители не будут знать, как отказать. Такое тоже может быть.
Как реагировать, чтобы не разрушить веру в чудеса
Вот, что можно сказать: ⠀
- Основные подарки дарят мама и папа, а Дед Мороз — небольшие приятные сюрпризы.
- Дед Мороз читает письма детей и решает, подарить ему именно этот подарок или что-то еще, что, по его мнению, порадует получателя. Поэтому попросите ребенка в письме указать запасной вариант подарка (или несколько).
- На игрушечном сказочном заводе Деда Мороза, где его помощники делают подарки детям, такое не производят.
- Дед Мороз не дарит дорогие подарки, потому что у него есть определенный бюджет, а детей очень много. Важно, чтобы на всех хватило подарков. Если Дед Мороз подарит тебе дорогой сюрприз, то другие детки останутся вовсе без него.
- На вопрос «Разве Дед Мороз покупает подарки?» можно сказать: «Те, которые продаются в магазине, покупает, а чего нет, то делают его помощники».
- Дед Мороз может принести только подарок из «Детского мира»: игрушки, наборы, куклы, конструктор, детские книги и т. д.
- Если Дед Мороз решит, что тебе пока еще рано иметь эту вещь, что она не принесет тебе пользы, то он может заменить ее на что-то другое.
- Можно написать ребенку и послать по почте ответное письмо от самого Деда Мороза, где на необычной бумаге и красивым почерком дедушка напишет, почему он не может выполнить просьбу своего маленького друга в этом году. Получить такое письмо — это уже будет чудом.
Как быть, если заветный подарок ребенка — домашний питомец
В этом случае можно сказать, что Дед Мороз не дарит живых существ, потому что не может посадить их в мешок — им там будет тесно и темно, он их жалеет. А еще — живые существа могут замерзнуть в мешке, пока он ходит из дома в дом и дарит подарки другим детям. Также можно сказать, что друзей не дарят.
Не разрушат ли подобные объяснения веру ребенка в чудо?
Отказ от дорогих или сказочных подарков, скорее всего, не разрушит веру ребенка в чудо, если вы наполните праздник любовью, вниманием и теплом. Потому что для ребенка важнее всего не цена подарка, а эмоции и ощущение праздника, время, проведенное вместе с вами, чувство любви и заботы, а также сказочная новогодняя атмосфера, которую большинство из нас помнит из детства.
Трогательные диалоги родителей с детьми о Дедушке Морозе
Ольга: «Я своему старшему сыну на Новый год купила классную машину, соблюла все меры предосторожности, он нашел ее как положено, под елкой. А потом вижу, что он играет и приговаривает „мама — Дед Мороз“. Ему два года тогда было».
Анастасия: «Я говорю дочке: „Дед Мороз существует, пока ты в него веришь“. В ответ дочка спрашивает: „А если я не буду верить? Мне принесут подарки?“. Я отвечаю: „Давай проверим“. Минута обдумывания. „Не, я лучше буду верить“».
Вероника:
— Мам! Ну это не настоящий дед Мороз! (актер бороду снял)
— Скорее всего, ведь настоящему надо готовить подарки, чтоб их под елку ребятам положить. Вот его помощники и помогают, где он сам не успевает.
