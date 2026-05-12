Администрация Жуковского открыла прием заявок в лагерь «Дубравушка»

Прием заявок на бесплатные путевки в детский лагерь «Дубравушка» стартовал в Жуковском. Смена пройдет с 9 по 29 августа 2026 года на территории Воскресенска, подать документы могут льготные категории семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бесплатные путевки предоставляются детям от 7 до 15 лет включительно, зарегистрированным в городском округе Жуковский и относящимся к льготным категориям. Смена в детском оздоровительном лагере «Дубравушка» пройдет с 9 по 29 августа 2026 года в городском округе Воскресенск Московской области.

Право на получение путевки имеют дети из многодетных малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и других органах системы профилактики. В перечень также входят дети, получающие пенсию по потере кормильца, дети мобилизованных граждан и добровольцев, выполняющих задачи Вооруженных сил РФ, а также иные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для оформления путевки необходимы паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, справка о регистрации в Жуковском и документ, подтверждающий льготную категорию. Заявление подается через личный кабинет на портале госуслуг Московской области. В разделе услуги нужно выбрать «Оздоровление детей в каникулярное время», указать муниципальное образование — г. о. Жуковский и цель обращения — получение бесплатной путевки. Дополнительную информацию можно получить по телефону администрации: +7 (495) 556-21-97.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.