Администрация Солнечногорска контролирует ремонт жилого дома и детской площадки на Выстреле

В администрации городского округа Солнечногорск состоялся личный прием граждан у заместителя главы муниципалитета Надежды Назарьевой. В ходе встречи жительница дома 53/4 по улице Военный городок, обратилась с рядом вопросов, касающихся текущего состояния ее жилого дома и прилегающей территории, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В результате приема определили первоочередные задачи, требующие решения. К ним относится устранение трещин в местах общего пользования на первом этаже второго подъезда. Кроме того, специалисты исправят дефекты на игровых конструкциях детских площадок, включая приведение в порядок горок и устранение повреждений крыши игрового домика. Необходимые работы проведут и на пешеходной зоне, ведущей к контейнерной площадке.

«Такие приемы — это не просто формальность, а реальный инструмент для оперативного решения насущных вопросов жителей и улучшения качества жизни в нашем округе», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Все поручения по обозначенным проблемам внесены в карточку приема граждан и переданы в управление ЖКХ муниципалитета для дальнейшего взаимодействия с управляющей компанией «Югстрой».

