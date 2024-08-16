В Сергиевом Посаде обсудили благоустройство источника им. Саввы Сторожевского

Заместитель главы округа Александр Желтов провел рабочую встречу руководителем коммунальной службы Троице-Сергиевой лавры иеродиаконом Иосаф и волонтерами, на которой обсудили план благоустройства популярного родника у подножия монастыря, передает пресс-служба администрации городского округа.

Такая задача стоит в рамках реализации стратегии пространственного развития Сергиева Посада.

И администрация округа, и духовенство Лавры, в первую очередь, считают необходимым обустроить сам источник, сделать удобный подход к воде. Отреставрировать разрушенную лестницу, ведущую к роднику. К наведению чистоты и порядка на территории уже обещали подключиться волонтеры. По словам Александра Желтова, в перспективе здесь также планируют поставить новую купель, почистить склон от бурьяна и сухостоя, укрепить грунт и засеять его газонной травой, установить новые лавочки.

Источник Саввы Сторожевского пользуется большой популярностью у горожан и паломников. Вода здесь имеет температуру 2 градуса и, согласно последним пробам, полностью соответствует санитарным нормам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.