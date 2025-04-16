Администрация Реутова и Ассоциация СВО Московской области заключили соглашение о сотрудничестве

В городском округе Реутов состоялось знаковое событие — подписание четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между Администрацией городского округа Реутов, Ассоциацией ветеранов СВО Московской области, Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Московской области «Подмосковный колледж „Энергия“ и Московским областным региональным отделением Общероссийской общественной организации „Союз машиностроителей России“. Этот стратегический документ открывает новую главу в системной работе по поддержке защитников Отечества и их семей.

Церемония подписания прошла при участии, главы городского округа Реутов Филиппа Науменко, председателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилла Лосунчукова, директора колледжа «Энергия» Константина Подоляка, председателя Союза машиностроителей России Валерия Бунака.

«Цель этого документа — помочь каждому военнослужащему, вернувшемуся с фронта, найти свое место в мирной жизни. Благодаря совместной работе ветераны смогут получить востребованные профессии, пройти переподготовку и трудоустроиться на предприятиях Реутова. Уверен, что наше соглашение станет новым шагом в интеграции героев в мирную жизнь и укрепит экономику города», — отметил глава Реутова Филипп Науменко.

По словам Кирилла Лосунчукова, в перспективах у Ассоциации СВО охватить всю Московскую область.

«Подписание соглашения имеет ключевое значение для адаптации участников специальной военной операции — как уже вернувшихся, так и тех, кто вернётся после нашей победы. Их основная цель — обеспечить каждого бойца: рабочими местами для желающих трудоустроиться, возможностью переобучения для получивших ранения и нуждающихся в смене профессии и комплексной поддержкой в вопросах реабилитации, адаптации и социализации. Это наш гражданский и государственный долг перед защитниками Отечества. Главное — учитывать желания самих участников СВО и помогать им в реализации выбранного пути», — рассказал Лосунчуков.

По словам первого заместителя секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутата Московской областной Думы Дениса Перепелицына, комплексная работа на достижение победы на фронте, поддержка военнослужащих, членов их семей — приоритет в работе всей нашей большой команды.

«Сегодняшнее событие действительно особое. Сегодня с гордостью могу сказать: наша работа по поддержке СВО переросла в нечто большее — в проект „Успех V единстве поколений“. Это не просто помощь фронту, это живой пример того, как вся страна — от ветеранов до школьников — объединяется для общей победы. Особая роль здесь у Реутова — города, который показал, что значит настоящая солидарность: здесь помогают и семьям мобилизованных, и раненым бойцам, и тем, кто вернулся с фронта и нуждается в реабилитации», — сказал Денис Перепелицын.