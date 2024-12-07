Администрация района Набережных Челнов прифотошопила «убирающий снег» трактор

Администрация Комсомольского района Набережных Челнов в Татарстане отчиталась об уборке улицы от снега, прикрепив снимки с прифотошопленным трактором. Чиновники уверяют, что они к созданию фейкового контента не причастны, сообщает Baza .

В ноябре местная жительница заявила, что на улице Шамиля Усманова в Комсомольском районе Набережных Челнов недостаточно хорошо работает строительная техника. После нее остается много грязи и снега.

Через несколько суток администрация Комсомольского района ответила женщине и сказала, что на улице убрали. В качестве отчета чиновники приложили снимки с прифотошопленным трактором, «чистящим снег и грязь». Однако местные жители отметили, что ничего не изменилось.

Жители Набережных Челнов подали еще одну заявку. После этого снег убрали.

При этом глава Комсомольского района отметил, что снимок с прифотошопленной техникой сделали не его подчиненные. Такую фотографию им отправили сотрудники коммунальных служб.

Глава Комсомольского района добавил, что будет проведена проверка. Виновные понесут наказание.