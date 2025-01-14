Администрация Лобни допустила нарушения при проведении торгов

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «УК Рерик Сервис» на действия администрации Лобни при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. Стало известно, что было допущено нарушение при проведении торгов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводам жалобы, администрацией установлено неправомерное требование к заявкам, а конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства. Также администрацией не исполнено обязательство по разъяснению конкурсной документации.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка размещения конкурсной документации, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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