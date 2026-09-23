Администрация Дмитровского округа убрала 43 свалки с начала 2026 года

Администрация Дмитровского округа с начала 2026 года ликвидировала 43 стихийные свалки на государственных и частных землях, а также расчистила девять лесных территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала 2026 года на землях неразграниченной государственной собственности и частных территориях Дмитровского округа ликвидировали 43 несанкционированные свалки. С них вывезли 1134 куб. м отходов.

В рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» расчистили девять лесных территорий. Оттуда вывезли и утилизировали 196 куб. м отходов. Администрация также напоминает собственникам земель о требованиях природоохранного законодательства и необходимости не допускать появления новых свалок.

«Чистота Дмитровского округа — это результат совместных усилий. Администрация продолжает убирать стихийные свалки, но важно, чтобы каждый житель ответственно относился к природе и не создавал новые навалы», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.