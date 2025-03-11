Администрация больницы Щелкова 20 марта проведет открытую встречу с жителями

В мероприятии также принимают участие представители органов местного самоуправления. На встрече будут рассмотрены все вопросы, которые волнуют жителей. Среди них — запись на прием к врачам-специалистам, проведение инструментальных исследований, предоставление льготных лекарств и другие вопросы.

Для жителей городского округа Щелково встреча с администрацией учреждения пройдет 20 марта, в 16:00 по адресу: Центральный дворец культуры (г. Щелково, ул. Пушкина, д. 22).

Во встрече могут принять участие все желающие: вход на мероприятие свободный, предварительная регистрация не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.