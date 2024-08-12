Администраторы Telegram-каналов сообщают об ошибках в публикации контента

Во второй половине дня 12 августа администраторы российских Telegram-каналов стали массово жаловаться на ошибки, которые возникают при публикации новых постов, сообщает Readovka .

По словам авторов публикаций, когда они пытаются разместить сообщение у себя в каналах, вылезает оповещение о системной ошибке, а сам пост так и остается неопубликованным.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбоя в работе мессенджера в настоящее время не наблюдается. Однако комментарии от пользователей, что все-таки посты в каналы не публикуются или каналы вовсе не обновляются — есть.

Администрация Telegram пока никак не отреагировала на жалобы пользователей. Сообщений о сбоях в работе от обычных пользователей мессенджера также не поступало.